إيران: لا يمكننا تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامج الصواريخ

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إيران: لا يمكننا تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامج الصواريخ

يتبع…