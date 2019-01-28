المجر رفضت طلبا أمريكيا للضغط على روسيا

رفض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تصعيد الضغط على روسيا والصين بناءً على طلب أمريكي.

صرح رئيس الوزراء المجري بأنه يرفض تصعيد الضغط عل الصين وروسيا، قائلا: "المجر تريد أن تكون محايدة مثل النمسا، وتريد انتهاج سياسة مستقلة تجاه روسيا والصين".

© REUTERS / LEONHARD FOEGER المجر ستطعن في قرار البرلمان الأوروبي ضدها وتعتبره "باطلا"

تصريحات أوربان نقلتها صحيفة "The Wall Street Journal" الأمريكية خلال لقاء جمعه مع السفير الأمريكي في الشهر الماضي.

وأضاف أوربان بأنه يرحب بالاستثمار الصيني في البنية التحتية لقطاع الإنترنت في البلاد، كما يرفض الاجتماعات بين أوكرانيا و"الناتو" على مستوى الوزراء.

كما يرغب بمواصلة عضوية بلاده في الحلف، كما ويوافق على خطط زيادة عدد الأفراد العسكريين العاملين في الحلف.

يذكر بأن المجر رفضت طلبا أمريكيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بشأن تسليم مواطنين روس يشتبه في قيامهم بتجارة أسلحة غير شرعية، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن خيبة أملها من قرار الحكومة المجرية.