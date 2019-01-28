مادورو يعد جيش فنزويلا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة (فيديو)

القوات المسلحة الفنزويلية على استعداد لحماية السيادة والسلامة الإقليمية للبلاد.

بدأ الجيش الفنزويلي اختبارا واسع النطاق للمعدات العسكرية قبل أن يتم الإعلان عن تمارين واسعة النطاق في الفترة من 10 إلى 15 فبراير/ شباط. ونشر الرئيس الفنزويلي على حسابه على التويتر فيديو الاختبارات.

Nuestra #FANB está lista y preparada para defender la Soberanía Nacional y la Integridad Territorial, ante las pretensiones de vulnerar nuestra Patria sagrada. ¡Leales Siempre, Traidores Nunca! pic.twitter.com/AXJ8DMU16m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

وزار مادورو شخصيا موقع القوات المسلحة وناشد الجيش. ويمكن رؤية الدبابات وعربات القتال للمشاة، وقوارب الإنزال على الفيديو.

كما شارك رئيس الدولة في سباق مشترك مع الجيش.

Junto al Estado Mayor Superior, y los hombres y mujeres de nuestra gloriosa y digna #FANB, nos preparamos para la defensa integral de la Patria. ¡Rumbo al Bicentenario de Angostura! pic.twitter.com/xdNhWKAVEq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

ووفقا لمادورو، فإن الجيش الفنزويلي على استعداد لحماية السيادة والسلامة الإقليمية للبلاد.

في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الفنزويلية ترسل قوات إلى الحدود مع كولومبيا، خوفا من غزو القوات الأمريكية من أراضي هذه الدولة.