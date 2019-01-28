خبير: لدى الولايات المتحدة ثلاثة أهداف في فنزويلا

ويعتقد الخبير أن لدى الولايات المتحدة ثلاثة أهداف تريد تحقيقها في فنزويلا.

© REUTERS / HANDOUT مادورو يعد جيش فنزويلا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة (فيديو)

ووفقا له، تهدف واشنطن إلى تغيير النظام في دولة أمريكا اللاتينية، ووضع حكومة عميلة لها هناك، ورفع العقوبات عن الدولة.

ويفترض بلوخين، أن دونالد ترامب يأمل أن الهدف الأخيرة سيؤدي إلى وجود فائض من النفط في السوق العالمية وانهيار قيمته.

وقال بلوخين في برنامج "سيفودنيا أوتروم" على قناة "زفيزدا" الروسية: "إن هدف الولايات المتحدة اليوم، أولا تغيير النظام، ووضع حكومة عميلة لها، وثالثا، لقد كتب ترامب كثيرا عن هذا في كتابه "عظمة أمريكا في الماضي" أن لديه فكرة لخفض سعر النفط إلى 20 دولار للبرميل. أي في الغالب عندما سيتم وضع حكومة عميلة إذا حصل هذا فإنه سترفع العقوبات عن فنزويلا وستحاول بيع كمية كبيرة من النفط في الأسواق العالمية، من أجل خفض سعر النفط. ولكن ليس بالضروري أن تنجح بهذا".

واندلعت الأزمة السياسية في فنزويلا بقوة جديدة في 23 يناير/ كانون الثاني، بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه القائم بأعمال الرئيس للبلاد. وفي نفس اليوم، تم الاعتراف به من قبل السلطات الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

ووصفها زعيم فنزويلا الحالي بأنها محاولة انقلاب. وفي اليوم التالي، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن وإغلاق جميع المؤسسات الدبلوماسية الأمريكية في البلاد.

وفي وقت سابق وجهت سلطات إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنذارًا للسلطات الفنزويلية، والذي ينص على أن الرئيس الحالي يجب أن يعلن عن إجراء انتخابات جديدة في البلاد في غضون أسبوع.