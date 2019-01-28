ظريف يهاجم الإمارات ويتهم حكومتها بارتكاب أخطاء سياسية كبيرة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "الإمارات ارتكبت أخطاء سياسية واستراتيجية أدخلتها في مرحلة مواجهة مع طهران".

وقال ظريف، خلال جلسة علنية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين: "على الرغم من العلاقات الاقتصادية الكثيرة مع الإمارات، لكن هذه الدولة ارتكبت أخطاء سياسية واستراتيجية أدخلتها في مرحلة مواجهة غير مقبولة مع إيران"، وذلك وفقا لوكالة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء".

وأضاف: "نبحث عن دول بديلة للإمارات حتى نستمر بعملنا الاقتصادي بدون القلق من إجراءات أبوظبي"، موضحا: "عدد من التجار ومكاتب الصرافة في الإمارات واجهوا مشاكل وعدد كبير أيضا انتقلوا إلى الدول التي لديها علاقات أفضل مع إيران".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "البعض واجهوا ضغوطا من قبل حكومة الإمارات، ولهذا تم التعامل السياسي اللازم معها".

وقال، إن "حكومة الإمارات وضعت القيود أمام عددا آخر من رجال الاعمال الإيرانيين، مما جعلنا نتخذ إجراءات سياسية مناسبة تجاه الإمارات، ولكن الطريقة التي تبدو بنظرنا هي الأفضل، العثور علي بدائل، وسنواصل جهودنا في هذا المجال".