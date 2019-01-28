تصريحات عسكرية مفاجئة... إيران قد تتحول من الدفاع إلى الهجوم

أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إلى حدوث تغيير في توجهات القوات المسلحة من النهج الدفاعي الصرف إلى التوجه الهجومي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باقري، الأحد، على هامش الاجتماع السابع لمؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح باقري أن السياسة الدفاعية لبلاده لا تعني انتهاج توجهات عملياتية تكتيكية صرفة، بل قد تلجأ إلى تفعيل إمكانية التوجه الهجومي من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية لها.

© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI لودريان يشير لجاهزية آلية التعامل المالي مع إيران للتطبيق خلال الأيام المقبلة

وقال: "وفقا لتعاليم الإسلام والمثل العليا للجمهورية الإسلامية، فإننا لا نتطلع أبدا إلى احتلال أراضي أي من البلدان أو العدوان عليها والطمع فيها، لكن يمكن أن يكون لدينا توجه هجومي إذا ما اقتضى ذلك لحماية مصالحنا الوطنية. إن استراتيجيتنا الدفاعية الكبرى هي الدفاع عن استقلال ووحدة أراضي بلادنا ومواطنينا".

وأكد اللواء باقري: "إذا كان أي من البلدان ينوي انتهاك مصالح بلادنا، وتم رؤية آثار هذا الانتهاك، فإن الجمهورية الإسلامية لن تضع يدا على يد وتقف مكتوفة الأيدي وتشاهد كيف تنتهك مصالح الشعب ويُزعزع السلام والأمن في البلاد".

وفي سياق ذي صلة، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حول محادثات الصواريخ مع إيران، قائلا إن "لورديان تحدث عن وجهة نظره فيما يخص برنامج إيران الصاروخي ونحن أيضا نقول إن برنامجنا الصاروخي دفاعي وردعي وغير قابل للتفاوض ونصر على مواصلة عملنا".