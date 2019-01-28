مسؤول سابق في "طالبان" يكشف موعد انحساب القوات الأمريكية من أفغانستان

أكد مسؤول سابق في حركة طالبان الأفغانية، أن الإدارة الأمريكية ستبدأ عما قريب سحب قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا للتوافقات الحاصلة بين الطرفين خلال المحادثات الماراثونية الأخيرة والتي استمرت 6 أيام في العاصمة القطرية الدوحة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الرئيس الأفغاني: الشعب لا يريد بقاء القوات الأجنبية على المدى الطويل

كابول — سبوتنيك . ونقلت وكالة "جمهور" للأنباء، عن سيد أكبر آغا المسؤول السابق في الحركة قوله إنه "خلال اجتماع قطر تقرر إقامة الجولة المقبلة بين المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان خليل زاد، وممثلي طالبان أواخر شهر فبراير/ شباط، مؤكدا أنه "في سبيل طمأنة طالبان ستبدأ الحكومة الأمريكية في سحب قواتها من أفغانستان في بداية الشهر، أو قبل أيام من انعقاد الجولة المقبلة من المباحثات".

وشدد أكبر آغا، على أن البدء في سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان هي بمثابة مبادرة تشجيعية لتقوية الدورة القادمة من المباحثات بين الطرفين، المخصصة لبحث آلية وقف اطلاق النار والخطوات اللاحقة في إطار عملية السلام".

وكان مسؤول قطري قال، مساء أمس الأحد، بأن "جولة المباحثات المقبلة بين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان ستعقد بتاريخ 25 فبراير/ شباط في الدوحة".

بدوره، أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن قضية انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان أمر قابل للنقاش، مشددا على أن حكومته ستحاول خفض عدد القوات الأجنبية إلى الصفر على أساس خطة منظمة.

وقال غني، في خطاب موجه للشعب الأفغاني، اليوم الاثنين: "يمكن مناقشة انسحاب القوات الأجنبية، سنحاول خفض عدد القوات الأجنبية إلى الصفر على أساس خطة منظمة". وأضاف "باعتباري رئيسا لـ35 مليون أفغاني، فإنني ملم بتفاصيل دور البلدان الإقليمية والدولية، وأعلم جيدا أن تهديدات وأخطار محتملة تواجهنا بعد التوصل لاتفاق السلام".

وبدأت الولايات المتحدة وممثلين عن حركة طالبان، الاثنين الماضي، جولة مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، واستمرت لمدة 6 أيام، بعد أن كانت مقررة ليومين.