الأمم المتحدة تحث القادة بأمريكا اللاتينية على دعم مواطني فنزويلا

أدانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة واللاجئين، اليوم الاثنين، الاعتداءات الجسدية واللفظية على مواطني فنزويلا في منطقة أمريكا اللاتينية وحثت القادة في المنطقة على التنديد برهاب الأجانب وإبداء التضامن.

قالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان: "رغم أن هذه الأفعال من الكراهية والتعصب ورهاب الأجانب أفعال فردية لا تمثيل لها، إلا أنها تعد مقلقة للغاية".

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS غوايدو يكشف عن مفاوضات سرية مع الجيش الفنزويلي لعزل مادورو

جاء ذلك بعد أسبوع من مقتل امرأة من الإكوادور على يد فنزويلي في مدينة إيبارا بشمال الإكوادور مما فجر أعمال عنف، بحسب مانقلت "رويترز".

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت يوم الجمعة إنها تراقب الأزمة السياسية لكنها لم تشهد بعد تدفقا متزايدا للمواطنين من فنزويلا الذين فر منهم بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين.

وأضافت أن نحو خمسة آلاف فنزويلي يفرون من بلادهم يوميا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا،

وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.