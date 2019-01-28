السعودية تنتظر زيارة بوتين في عام 2019

وقال الفالح:" في المستقبل سيكون هناك العديد من الفرص للتعاون نتيجة المناقشات التي جرت بين القادة لمدة عامين، ونحن نتطلع إلى موعد زيارة الرئيس بوتين للمملكة في عام 2019. كما نعرف فإن الملك سلمان قام بزيارة رسمية ناجحة لروسيا، وخلقت العديد من الفرص، وسيحدث نفس الشيء عندما يأتي الرئيس بوتين إلى هنا".

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق أن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في العام 2019 ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال لقاءه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "نتذكر زيارة ملك السعودية سلمان إلى موسكو في العام الفائت، وأطلب منك أن تنقل له تحياتي الحارة، زيارته أعطت نقاط أساسية لتطوير العلاقة بين البلدين".

وأضاف "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين في تطور مستمر وفعال، ونستطيع أن نفعل الكثير في هذه المجالات".