زوجة ماكرون تفاجئ الحضور بملابسها في زيارة لمعبد مصري قديم (صور)

زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برفقة زوجته بريجيت، آثار ومعابد محافظة أسوان، جنوبي مصر، في زيارة إلى مصر تستمر مدة ثلاثة أيام.

وقام الرئيس وزوجته بزيارة إلى معبد مصري قديم يبلغ من العمر ثلاثة آلاف عام، محفور في جبل أبو سمبل على الضفة لغربية لنهر النيل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بريدجيت فاجأت الحضور بملابسها التي ارتدتها، حيث ظهرت ببدلة رسمية ذات لون رمادي فاتح من صنع دار الأزياء "لويس فيتون" مع حذاء رياضي.

France's first lady, 65, raises eyebrows after sporting a pair of trainers for visit to an iconic temple in Egypt https://t.co/aLKjVjjW4M — Daily Mail Online (@MailOnline) January 27, 2019

​ونشر الموقع الرسمي لدار الأزياء بأنه في الوقت الحالي لايتوفر هذا الحذاء، لكن من الممكن طلب زوج مشابه ويصل ثمنه لـ650 يورو.

هذا وكانت بريجيت قد قامت في 2018 بزيارة رسمية غلى مدينة آشيان الصينية مرتدية معطفا أحمر مع أزرار ذهبية من نفس دار الأزياء.

Welcomed French President and Madame Macron yesterday in Cairo and Abu Simbel Temple earlier in Aswan.



We walked through the Temple, and he supports further cooperation in tourism going forward. pic.twitter.com/ax6FUhNqoJ — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) ٢٨ يناير ٢٠١٩

يذكر بأن زيارة ماكرون إلى مصر تأتي ضمن فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري في 2019، الذي يتزامن مع الذكرى الــ150 لافتتاح قناة السويس.