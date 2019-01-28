مسؤول أمريكي: مؤتمر وارسو سيعمل على مواضيع سوريا واليمن وقضايا حقوق الإنسان

موسكو — سبوتنيك. وقال المسؤول في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين "نحن سندعو على مستوى خبراء، سيكون أيضا مساعد وزراء الخارجية الأمريكية، ونحن سندعو كل من حضر الاجتماع الوزاري لمواصلة العمل على مواضيع مثل سوريا واليمن، والقطاع السيبراني، والتعاون في مجال الصواريخ، وحقوق الإنسان، وشؤون اللاجئين… للعمل عليها".

يذكر أن روسيا، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها لن تشارك في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، المزمع عقده في 13-14 فبراير/ شباط المقبل، الذي تنظمه الولايات المتحدة وبولندا.

ووصفت الخارجية الروسية المؤتمر، في بيان لها، أنه لا يأخذ برأي دول الشرق الأوسط والدول من خارج الإقليم، علاوة على تجاهله الصراع العربي الإسرائيلي.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد أعلن من قطر أن القمة العالمية حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في العاصمة البولندية وارسو، في 13 و 14 من الشهر المقبل، تسعى لتحقيق تحالف يدفع إيران للتصرف بصورة لائقة، وستناقش قضايا الاستقرار في الشرق الأوسط، وضمان عدم وجود تأثير إيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة.