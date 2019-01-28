ارتفاع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في فنزويلا إلى 850 شخصا

أعلن رئيس منظمة "المنتدى الجنائي" غير الحكومية، ألفريدو روميرو، أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في فنزويلا ارتفع إلى 850، من بينهم 77 مراهقا.

وقال روميرو على حسابه في "تويتر" "العدد الفعلي هو 850 معتقلا منذ 21 يناير/ كانون الثاني، من بينهم 77 مراهقا (شباب وفتيات)، فقط في 23 يناير/ كانون الثاني، تم اعتقال 696 شخصا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.