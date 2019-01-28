ترامب يقيم مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة

قام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" بتقييم المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة الأمريكية، هوارد شولتز، الذي كان يرأس سلسلة مطاعم "ستاربكس" في وقت سابق.

وفقا لترامب، لا يتملك شولتز الصفات اللازمة لقيادة بلد أو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: "هوارد شولتز لا يمتلك الشجاعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية!"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2019 г.

وكان ترامب، قد شاهد مقابلة أجريت مع شولتز على إحدى القنوات وقال إنه يتفق مع كلمات رجل الأعمال بأنه "ليس الشخص الأكثر ذكاءً".

وفقا للرئيس الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تمتلك مثل هذا الشخص الآن أي "الرجل الأكثر ذكاء".

كما أعرب الرئيس عن أمله في أن تستمر "ستاربكس" في دفع الإيجار في برج ترامب.