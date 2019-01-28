وزير خارجية فنزويلا يؤكد أن كاراكاس تجري حوارا حقيقيا مع واشنطن

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي: "هذا واقع… نحن نجري حوارا بالفعل… قريبا سيعقد الفريقان اجتماعا، وسنواصل دعم البقاء على اتصال".

وتابع جورجي "نعتزم عقد اللقاء الأول مع الخبراء القانونيين من الطرفين هذا الأسبوع، من أجل التقدم في المسائل القانونية، وحتى نتمكن من دراسة المعلومات حول العلاقات عن كثب عبر مكتب المصالح المشترك".

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وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.