نتنياهو: الشعب اليهودي مثل شجرة البلوط "جذورها عميقة وفرعها في السماء"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن شجرة البلوط تمثل رمزا للاستيطان، مضيفا "لن يستطيع أحد اقتلاع الشعب اليهودي".

جاء ذلك خلال غرسه شجرة بلوط في مستوطنة "غوش عتصيون"، الواقعة في جبل الخليل جنوب القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، اليوم الاثنين.

ونشر نتنياهو صورة له على "تويتر" أثناء غرس الشجرة، وكتب "زرت اليوم غوش عتصيون وقلت: لا أحد يقتلعنا من هناك".

زرت اليوم غوش عتصيون وقلت: "لا أحد يتقلعنا من هناك".



كما غرست شجرة بلوط وقلت: شجرة البلوط هذه تمثل الاستيطان والخلاص في قلب أرض إسرائيل. جذور هذه الشجرة عميقة وهي ترسل فروعها إلى السماء. هذا هو الشعب اليهودي. لا أحد سيقتلعنا من هنا. هذه الشجرة ستظل إلى الٌأبد". pic.twitter.com/I3TrpyLcWC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 28, 2019

وأضاف "شجرة البلوط هذه تمثل الاستيطان والخلاص في قلب أرض إسرائيل". واستطرد "جذور هذه الشجرة عميقة وهي ترسل فروعها إلى السماء، وهذا هو الشعب اليهودي. لا أحد سيقتلعنا من هنا. هذه الشجرة ستظل إلى الأبد".

واستولى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مساحات شاسعة من الأراضي في قرية بيت أسكاريا، وسط تجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، واستغلوها لزراعة الأشجار، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.