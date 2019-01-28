نائب الرئيس الإيراني: طهران تعتبر انتصار سوريا هو انتصار لها

أكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أنه لولا السياسات الناجحة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق لكان الإرهاب في أوروبا الآن