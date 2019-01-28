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22:15 28 يناير/ كانون الثاني 2019
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    تحذير من "ماكدونالدز" و"كنتاكي" في بريطانيا

    © AP Photo / Paul Sakuma
    العالم
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    أرسلت الشركات صاحبة سلاسل مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" و"كنتاكي"، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى المشرعين في بريطانيا.

    وحذر المطعمان من أن انهيار الاتحاد الأوروبي، على خلفية عدم انضمام بريطانيا لاتفاق "بريكست"، سيؤدي إلى اضطرابات وصفوها بـ "الكبيرة" في سلاسل التوريد الخاصة بهم، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    مظاهرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لندن 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    © Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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    وقالت الشركتان في خطاب أرسل إلى المشرعين البريطانيين، اليوم الاثنين، إنهما لن يتمكنا من الحفاظ على جودة أطعمتهما، وكذلك توافرها طوال الوقت، في حال غادرت بريطانيا الكتلة الأوروبية، دون التوصل لاتفاق خروج يحمي التجارة مع أوروبا.

    وقالتا "بينما كنا نعمل بشكل وثيق مع موردينا حول خطط الطوارئ، فليس من الممكن التخفيف من جميع المخاطر على سلاسل التوريد لدينا".

    وانضم إلى "ماكدونالدز" و"كنتاكي" في التحذير المرسل اليوم، ممثلي معظم سلاسل محلات السوبر ماركت الكبرى في بريطانيا، وكذلك اتحاد التجزئة البريطاني.

    وبينما من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في غضون 60 يوما فقط، فإن المشرعين البريطانيين رفضوا صفقة الخروج، التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي،  ما جعل الشركات تشعر بالقلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منظمة.

    ويحذر موردو الأغذية في بريطانيا، من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "سيزيد من تكاليف الواردات بنسبة كبيرة"، كما "سيضع ضغوطا تصاعدية على أسعار المواد الغذائية"، موضحين أن الرسوم الجديدة سيكون لها "تأثير مدمر" على المزارعين في المملكة المتحدة.

    وقالت الشركات إنها تقوم بتخزين بضائعها قدر الإمكان، ولكنها أكدت أن "كل التخزين المجمد والمثلج مستخدم بالفعل وهناك مساحة تخزين قليلة للغاية متاحة".

    ولكن في المقابل، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، إن المملكة المتحدة لديها "مستوى عال من الأمن الغذائي مبني على مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الإنتاج المحلي القوي والواردات".

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاق بريكست, وجبات سريعة, بريكست, العالم, مطاعم كنتاكي, ماكدونالدز, الاتحاد الأوروبي, تيريزا ماي, المملكة المتحدة, بريطانيا
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