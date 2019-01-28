حماس تعلن عن تلقي دعوة لحضور اجتماع المصالحة في موسكو

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تلقت دعوة لزيارة موسكو الشهر المقبل، لحضور الاجتماع الذي ترعاه روسيا، بشأن المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

رام الله — سبوتنيك. قال عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، باسم نعيم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن "حركة المقاومة الإسلامية حماس تلقت دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر فبراير القادم، إذ سلمت للحركة دعوة معهد الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية".

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وأضاف نعيم أن "المعهد سلم دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية التي التقت في العام الماضي بموسكو للبحث في ملفات عديدة، وفِي مقدمتها الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام".

وتابع "رحبت حركة حماس من جهتها بالدعوة، وتتطلع إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادا إلى ما تم التوافق عليه سابقا بين فصائل العمل الوطني".

يذكر أن سفير دولة فلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، كان قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ستستضيف حوارا فلسطينيا بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية يومي 13 و14 شباط/ فبراير المقبل.

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة في ظل الظروف التي تعصف بالقضية الفلسطينية كصفقة القرن وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة في قطاع غزة والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.