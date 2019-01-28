أمريكا تفرض عقوبات على شركة النفط الحكومية بفنزويلا

© Sputnik / رد فعل المجتمع الدولي على الوضع في فنزويلا

واشنطن — سبوتنيك . وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في إحاطة إعلامية، اليوم الاثنين 28 يناير / كانون الثاني الجاري: "سنعلن عن العقوبات ، بما في ذلك ضد شركة بتروليوس دي فنزويلا، التابعة للحكومة".

وأشار بولتون إلى أنه سيتم اليوم حظر على أصول بقيمة 7 مليارات دولار ، فضلا عن خسائر بقيمة 11 مليار دولار جراء توريد النفط بالمستقبل ".

وبدورها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن منعها للتعامل معها.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.