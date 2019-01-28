فنزويلا: روسيا مهتمة للعب دور الوساطة بين السلطات والمعارضة

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، أن روسيا مهتمة للعب دور الوسيط بين السلطات والمعارضة في فنزويلا، ولكن لم تصدر حتى الآن اقتراحا رسميا بشأن هذه المسألة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أرياسا في إحاطة إعلامية في كراكاس: "أعربت دول أخرى، بما في ذلك روسيا، عن اهتمامها بالتوسط، ولكن هذه ليست سوى نية، ولا شيء ملموس".

وأشار إلى أن الحكومة الفنزويلية على اتصال دائم مع سلطات المكسيك وأوروغواي، التي قدمت بالفعل خدمات وساطة.

© AP Photo / Fernando Llano الكرملين يؤكد أن السلطات الفنزويلية لم تطلب من روسيا المساعدة

هذا وفي وقت سابق، أعلن مدير قسم أميركا اللاتينية في الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، أن روسيا مستعدة لتلعب دور الوساطة لتسوية العلاقات بين السلطات والمعارضة في فنزويلا في حال طُلب منها.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.