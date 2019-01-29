مادورو يعلن عودة جميع الدبلوماسيين الفنزويليين من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسيين الفنزويليين عادوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة.

وقال مادورو خلال لقائه بهم في كراكاس: "أود أن أرحب بدبلوماسيينا من سفارتنا بالولايات المتحدة، الذين عادوا إلى كاراكاس".

© REUTERS / Stringer مادورو: العقوبات الأمريكية غير قانونية ويتعهد بالرد خلال ساعات

وأضاف: "من بين العائدين أيضا موظفين في قنصليات فنزويلا في المدن الأمريكية".

وأشار أن 7 دبلوماسيين أمريكيين مازالوا في كاراكاس للتفاوض على فتح "مكاتب للمصالح المشتركة" في كلا البلدين.

يذكر أن مادورو أعلن في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاعتراف بهذا الطلب، قائلا إن مادورو ليس لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.

وفي يوم السبت، قال مادورو إن الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا كاراكاس، مضيفا أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية الفنزويلية بالبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء مكاتب تمثل مصالحها في كلتا الدولتين في غضون 30 يوما.

وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، إنها لا تخطط لإغلاق السفارة وأن الولايات المتحدة "ستستمر في تقييم الوضع على الأرض وتحديد الإجراءات الضرورية".