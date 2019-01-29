إصابة 5 ضباط شرطة بالرصاص في هيوستن الأمريكية

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن 5 ضباط بشرطة مدينة هيوستن الأمريكية أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش يوم الاثنين.

واشنطن — سبوتنيك. ولم يكشف المسؤولون عن حالة الضباط المصابين. وذكرت شرطة هيوستون في رسالة على "تويتر" أن الموقع لا يزال مسرحا نشطا للجريمة ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

وبحسب "رويترز"، قال سيلفستر تيرنر رئيس بلدية هيوستن على "تويتر"، إن مشتبها به أصيب أيضا بالرصاص.

At this time we can confirm 5 officers have been struck and transported to Memorial Hermann Hospital, Medical Center and Ben Taub General Hospital. Further updates will be provided as available. #hounews — Houston Police (@houstonpolice) January 28, 2019

كما نقلت صحيفة "هيوستن كرونيكل" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون، أن الضباط أصيبوا بينما كان أفراد من إدارة مكافحة المخدرات ينفذون أمر التفتيش.

وقال جو جمالدي رئيس نقابة ضباط شرطة هيوستن في تغريدة على "تويتر"، إن أحد الضباط نقل جوا إلى المستشفى.

HPD SWAT & Hostage Negotiating Team (HNT) on a scene in the 15800 block of Ironside Creek. Preliminary information is a woman, believed to be armed and in crisis, is threatening to harm herself. She is alone in the backyard of a residence. #hounews pic.twitter.com/8Tny9zB0yw — Houston Police (@houstonpolice) January 28, 2019

وذكرت شرطة هيوستن على "تويتر"، أن الأربعة الآخرين يعالجون أيضا في المستشفى.