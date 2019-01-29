ترامب يوافق على إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 5 فبراير القادم

قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم الخامس من شباط/فبراير المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، بعث ترامب، مساء الاثنين، برسالة إلى بيلوسي، قال فيها: "إنه لشرف لي أن أقبل الدعوة. لدينا قصة رائعة لنرويها، وأيضا، أهداف عظيمة لتحقيقها!"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، درو هاميل، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دعت الرئيس، دونالد ترامب لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الخامس من فبراير المقبل.

NEWS: Speaker Pelosi has invited President Trump to give #SOTU address on February 5, 2019 in the House Chamber. pic.twitter.com/5C4m0b4gAc — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 28, 2019

يذكر أن الخطاب الذي كان مقررا يوم 29 يناير/كانون الثاني، قد تم تأجيله بسبب الإغلاق الجزئي للإدارة الأمريكية.

ويلقي الرئيس الأمريكي الخطاب السنوي الذي يحدد أولويات الإدارة في العام التالي. وانتهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يوم الجمعة بعدما استمر 35 يوما، وهو ما مهد الطريق لإلقاء الخطاب.