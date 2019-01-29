غوايدو: مادورو عاجز عن حماية استثمارات روسيا والصين وبلدان أخرى

اعتبر رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الدولة، نيكولاس مادورو، ليس بوسعه حماية مصالح المستثمرين الأجانب بما في ذلك الروسية والصينية.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS غوايدو يفصح عن حديثة الأخير مع ترامب

وفي مقابلة مع قناة " سي إن إن " الأمريكية، قال غوايدو: "من المؤكد أن لدى روسيا والصين مصالح في فنزويلا ومليارات من الاستثمارات، لكن مادورو ليس بوسعه حماية هذه الاستثمارات".

وعدد غوايدو دول بارزة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا، وقال في هذا الصدد: "ليس لدي أدنى شك بان هناك قسم من بين هذه الدول التي ذكرتها يريد التغيير في فنزويلا".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.