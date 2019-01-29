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12:17 29 يناير/ كانون الثاني 2019
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    قمر صناعي

    إيران تنشئ قمرا صناعيا جديدا وتبدأ العمل لإطلاقه

    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
    العالم
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    أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها أكملت تصنيع قمر صناعي جديد، مشيرة إلى أنها تبدأ العمل لإطلاقه.

    ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، قوله إنه قد تم إكمال تصنيع القمر الصناعي "ناهيد 1"، وستتم الإجراءات التنفيذية لإطلاقه ووضعه في المدار.

    حسن روحاني
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    روحاني: طهران ستكون مستعدة لتجربة إطلاق قمر صناعي جديد خلال أشهر
    وأوضح آذري جهرمي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال ملتقى "التكنولوجيا الفضائية" المنعقد في جامعة "العلم والصناعة" في العاصمة طهران، أن هذا القمر الصناعي "ناهيد 1" قد اكتمل، مشيرا إلى أنه "يتوجب أن نبدأ العمليات التنفيذية لإطلاقه ووضعه في المدار".

    وأضاف: "كما أن القمر الصناعي ناهيد 2 سيكون أول قمر صناعي عملاني في المدار، حيث أن عملية تصميمه شارفت النهاية".

    وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن، في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لأن القمر لم يستقر في مداره.

    وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وقال الوزير الإيراني، في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد… إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح إن شاء الله".

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    الكلمات الدلالية:
    قمر صناعي, أخبار إيران, إيران
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