إيران: التزامنا بالاتفاق النووي محدود المدى

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عراقجي، في تصريح صحفي بعد لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قوله: "إن هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات المنتظمة مع الوكالة الذرية على المستوى السياسي".
وأشار إلى أن "هنالك أعداء للاتفاق النووي يحيكون مؤامرات ضدها ويخلقون أزمات لها باستمرار".
وتابع: "في كثير من الأحيان تتدخل الوكالة في مثل هذه القضايا وتضطر إلى ذلك في أحيان أخرى لذلك هنالك حاجة إلى التنسيق وتبادل وجهات النظر حول كيفية العمل بتدبير بحيث لا تتورط الوكالة الذرية في ألاعيب يختلقها الكيان الصهيوني وأخرون يخدعون بها الوكالة".
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
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