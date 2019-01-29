المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تزور مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول

زارت المحققة الأممية أغنيس كالامارد، اليوم الثلاثاء، مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وبدأت كالامارد، أمس الاثنين، تحقيقاتها والتي تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.

#عاجل | المحققة الأممية أغنيس كالامارد تزور مبنى القنصلية #السعودية بإسطنبول في إطار التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٩ يناير ٢٠١٩

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، التقت المحققة الأممية، أمس الاثنين، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره الخبراء المرافقون للمقررة الأممية".

ومن المقرر أن تلتقي كالامارد، اليوم النائب العام التركي عرفان، كما تلتقي المحققة الأممية وزير العدل التركي عبد الحميد غل، بحضور الوفد المرافق لها.

وأعلن النائب العام السعودي ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.



