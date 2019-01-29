يدفعون للشيطان من أموال النفط... فنزويلا تتهم أمريكا بالسرقة

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، السلطات الأمريكية بمحاولة سرقة شركة النفط والغاز الفنزويلية "Citgo".

وقال وزير النفط مانويل كيفيدو على صفحته تويتر : إن قرار السلطات الأمريكية بفرض عقوبات على شركة النفط والغاز الفنزويلية (PDVSA) وحظر أصولها هو "سرقة".

وأضاف كيفيدو، حاولوا الاستيلاء على شركة تابعة لشركة PDVSA الفنزويلية في أمريكا "Citgo"، بأي ثمن خلال السنوات الأخيرة، واليوم يحاولون القيام بذلك بمساعدة العمل الغادر للمعارضة الفنزويلية، إنهم يدفعون للشيطان من أموال النفط الفنزويلي!.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن منعها للتعامل معها.

ووفقا لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، فإن الولايات المتحدة "تحافظ" على الشركة من أجل شعب فنزويلا وتتخذ إجراءات لحماية سوقها.

وأشار منوشين أن حجب حسابات الشركة المملوكة لفنزويلا يعني أن عائداتها لن تنقل إلى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بل إلى غوايدو.