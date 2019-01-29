الأزمة الفنزويلية وتأثيرها على أسعار النفط

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن لا تؤثر الأوضاع في فنزويلا على أسعار النفط العالمية خلال الفترة الحالية بسبب "وفرة المعروض النفطي" في الأسواق.

موسكو — سبوتنيك . وقال جهاد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى تأثير الأوضاع الحالية الجارية في فنزويلا على أسعار الذهب الأسود العالمية: "نعتقد بأن تأثير الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها فنزويلا، والتي أدت إلى تراجع كبير في إنتاجها النفطي وانخفاضه إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع الاحتياطي النفطي الكبير الذي تملكه، سوف يكون تأثيره طفيفاً على أسعار النفط في الأسواق النفطية العالمية خلال الفترة الحالية، بسبب وفرة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، والذي دعا بمنظمة "أوبك" والمتحالفين معها في نهاية العام الماضي 2018 ، للجوء إلى اتفاق خفض 1.2 مليون برميل يوميا ولمدة 6 أشهر في إجراء لإعادة التوازن للسوق النفطية العالمية".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الإدارة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحي. كما تحظر العقوبات على الأميركيين التعامل مع الشركة.

وتابع جهاد في هذا السياق: "لكن استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، هذا البلد الذي يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، والتراجع الكبير في إنتاجها النفطي، هو مبعث قلق للجميع سواء لمنظمة "أوبك "، التي هي عضو فيها، أو للسوق النفطية العالمية عموما".

وعلى مستوى أسعار النفط العالمية، شهدت تعاملات اليوم الصباحية ارتفاعا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم مارس المقبل بنسبة 0.92 في المئة لتصل إلى مستوى 52.47 دولار للبرميل، في حين سجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي، مزيج برنت، نموا بنسبة 1.02 في المئة إلى 60.54 دولار للبرميل.