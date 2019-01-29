لأول مرة... أمريكا خارج قائمة الـ20... والإمارات تتصدر العرب في مكافحة الفساد

خرجت الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة من قائمة الدول الـ20 ضمن مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد حول العالم لعام 2018، والذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية.

وفقدت الولايات المتحدة 4 نقاط كاملة عن العام الماضي 2017، بعدما اكتفت بـ71 نقطة فقط في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد.

وللعام الثاني على التوالي، تصدرت الدنمارك قائمة المؤشر العالمي لمعايير الشفافية ومكافحة الفساد الذي يضم 180 دولة، بعدما حصلت على نتيجة 88 من 100 نقطة.

The 2018 Corruption Perceptions Index is out now! 180 countries ranked on perceived levels of public sector corruption — see all the results here! #CPI2018 https://t.co/1iBmn9ZwKB pic.twitter.com/AG9fn0r51O — Transparency Int'lUK (@TransparencyUK) January 29, 2019

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وجاءت نيوزلندا في المركز الثاني بـ87 نقطة، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة هي من تصدرت الدول العربية، بعدما احتلت الترتيب الـ23 من بين دول العالم بنحو 70 نقطة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز الـ22.

وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا بحصولها على الترتيب الـ33 عالميا بحصولها على 62 نقطة، متفوقة على إسرائيل التي جاءت بالمركز الـ34 عالميا.

وتصدر منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من مدينة برلين الألمانية مقرا لها، مؤشرا حول الفساد في العالم مستندة إلى دراساتها إلى جملة من المقاييس والمعايير على مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية، ومدى تشجيع الدول للتنافسية ومناخ الاستثمار ومحاربة الفساد.

ويتم التصنيف حسب سلم تنقيط من 0 إلى 100 حيث تمثل 100 أكثر درجات الشفافية.