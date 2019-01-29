أعلنت الرئاسة التركية أنها لم تتمكن من معرفة مصير جثة خاشقجي حتى الآن.

وتابعت الرئاسة أنها لم تعرف إلى الآن من أصدر الأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى عدم معرفتها هوية المتعهد المحلي.

#عاجل | الرئاسة التركية: حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير جثة #خاشقجي ومن أصدر أمر القتل وهوية المتعاون المحلي

— #تركيا #السعودية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 29, 2019

وزارت المحققة الأممية أغنيس كالامارد، اليوم الثلاثاء، مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وبدأت كالامارد، أمس الاثنين، تحقيقاتها والتي تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، التقت المحققة الأممية، أمس الاثنين، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره الخبراء المرافقون للمقررة الأممية".

ومن المقرر أن تلتقي كالامارد، اليوم النائب العام التركي عرفان، كما تلتقي المحققة الأممية وزير العدل التركي عبد الحميد غل، بحضور الوفد المرافق لها.