نتنياهو يتهم إيران بشن هجمات على إسرائيل يوميا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، إيران بمحاولتها شن هجمات سايبرية على إسرائيل بشكل يومي، وأن إسرائيل تعمل على مراقبتها ومنعها.

القدس — سبوتنيك . تصريحات نتنياهو، جاءت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "سايبرتك" الذي أقيم بتل أبيب، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو: "إيران تشن يوميا هجمات سايبرية على إسرائيل ونحن نراقب هذه الهجمات ونصدها باستمرار".

وأضاف نتنياهو: "إيران تهددنا بطرق كثيرة وخلال الـ24 الساعة الماضية أطلقت تهديدات بتدميرنا، حيث قال الإيرانيون إنهم سيطلقون صواريخ ستضرب مدننا. نحن نعي هذه التهديدات ولكنها لا تؤثر علينا لأننا نعلم ماذا هي قوتنا في الدفاع وفي الهجوم".

وأتم نتنياهو: "أهم شيء هو أن أي دولة قد تتعرض لهجمة سايبرية وكل دولة تحتاج للدمج بين بذل جهود وطنية في حماية السايبر وبين صناعات دفاعية سايبرية قوية. أعتقد أن إسرائيل تمتلك ذلك بشكل يتفوق على جميع الدول الأخرى".