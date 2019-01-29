عسكري إسرائيلي يعلن القوة الوحيدة القادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا

قال عسكري إسرائيلي إن هناك قوة واحدة قادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا.

وأكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إشل، أن روسيا القوة الوحيدة القادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا رغم "القوة العسكرية العظيمة لإسرائيل"، حسب صحيفة هآرتس العبرية.

© REUTERS / RONEN ZVULUN نتنياهو يتهم إيران بشن هجمات على إسرائيل يوميا

وقال إشل، إنه لا يعتقد أن إسرائيل على حافة حرب، وأضاف: "أعتقد أنه يجب علينا ألا نخدع أنفسنا، يمكن للمرء أن يتطور، ورأينا ذلك مع إطلاق صاروخ على جبل الشيخ".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن وزير الإسكان، يوآف غالنت، أوضح خلال جلسة مغلقة أنه مع استمرار التخوف الإسرائيلي من جبهتي الشمال، من سوريا وإيران وحزب الله اللبناني، ومن الجنوب من حركة حماس، وأنه يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لطرد الإيرانيين من سوريا.