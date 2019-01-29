عسكري إسرائيلي يعلن القوة الوحيدة القادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا

وأكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إشل، أن روسيا القوة الوحيدة القادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا رغم "القوة العسكرية العظيمة لإسرائيل"، حسب صحيفة هآرتس العبرية.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن وزير الإسكان، يوآف غالنت، أوضح خلال جلسة مغلقة أنه مع استمرار التخوف الإسرائيلي من جبهتي الشمال، من سوريا وإيران وحزب الله اللبناني، ومن الجنوب من حركة حماس، وأنه يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لطرد الإيرانيين من سوريا.
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