السلطات الأمريكية تمنح غوايدو حق التصرف في الأموال الفنزويلية

أعطت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، حق التصرف في الأموال الفنزويلية المتواجدة في البنوك الأمريكية.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins غوايدو: مادورو عاجز عن حماية استثمارات روسيا والصين وبلدان أخرى

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده أصبحت تعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا للبلاد، مشددا على ضرورة دعم الشعب الفنزويلي من أجل إعادة الأمن، ويمنح الحق للتصرف في الأموال الفنزويلية المتواجدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك أو البنوك الأخرى ذات الودائع المؤمنة وفقاً للمادة "24 ب" من قانون الاحتياط الفيدرالي.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.