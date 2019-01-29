الولايات المتحدة تبدأ بإنتاج رؤوس نووية جديدة

ووفقا لوكالة "Business Insider" نقلا عن إدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية أن الرؤوس الحربية الجديدة ستدخل الخدمة في البحرية الأمريكية بنهاية العام المالي 2019.

© Fotolia / Romolo Tavani حرب الجيل السادس... الولايات المتحدة تخاف من قنبلة نووية روسية جديدة

وفي الوقت نفسه، فإن أنصار حظر الأسلحة النووية وعدد من الديمقراطيين في الكونغرس يعارضون إنتاج مثل هذا النوع من الرؤوس النووية "W76-2".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في العام الماضي أنها بدأت بتطوير أسلحة نووية واعدة منخفضة الطاقة. وأكدت وزارة الدفاع أن إنشاء الرؤوس النووية على أساس "W76-1" لا يؤدي إلى زيادة في المخزونات النووية، وبالتالي بما يتفق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الجدير بالذكر أن الرأس النووي "W76-2" تم تطويره على أساس الرأس "W76-1" التي يتم تزويد الغواصات الباليستية الأمريكية "Trident" بها.