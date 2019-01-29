تبرئة امرأة مسيحية من حكم الإعدام بعد إدانتها بالإساءة

وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا في المحكمة "تم رفض الطعن"، مضيفا أن مقدميه، وعلى رأسهم رجل دين مسلم، لم يشيروا إلى أي خطأ في الحكم الأصلي؛ وفقا لـ "رويترز".
وأُدينت المزارعة آسيا بيبي في عام 2010 بإبداء ملاحظات مهينة عن الإسلام بعد أن اعترض الجيران العاملون في الحقول معها على شربها المياه من أكوابهم لأنها ليست مسلمة.
وبُرئت بيبي في أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات من إسلاميين محافظين يدعون إلى إعدامها ويطالبون الحكومة بمنعها من مغادرة البلاد.
وتحت وطأة الاحتجاجات التي استمرت لأيام في العاصمة إسلام آباد ومدن أخرى، وافقت الحكومة على منع بيبي من مغادرة البلاد حتى تنظر المحكمة العليا في الطعن على تبرئتها.
وكانت بيبي، التي أمضت ثمانية أعوام في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، مختبئة منذ أن أفرجت عنها المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول. ونفت دوما التجديف.
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