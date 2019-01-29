مدير الاستخبارات الأمريكية يتوعد إيران بتجدد الاحتجاجات خلال الأشهر المقبلة

قال مدير المخابرات القومية الأمريكية دان كوتس إن الاحتجاجات ستزيد في إيران في الأشهر المقبلة، لكنها ستبقى "غير منسقة".

وأضاف خلال حديثه أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي "نتوقع اضطرابات جديدة في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الاحتجاجات من المرجح أن تظل غير منسقة وبدون قيادة مركزية أو دعم واسع من المجموعات العرقية والسياسية الرئيسية. نحن نعتقد أن طهران مستعدة لاتخاذ تدابير أمنية أكثر جرأة ردا على الاضطرابات المتجددة".

ووفقا له فإن "أنصار الحرس الثوري الإيراني سيعززون مواقفهم وسيتحدون المعتدلين عبر تقويض جهودهم لتنفيذ الإصلاحات الداخلية، بالإضافة إلى اتخاذ موقف أكثر مواجهة تجاه الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي وقت سابق، شهدت إيران سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد بما في ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

وتواجه إيران عقوبات أمريكية والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منه واشنطن في أيار/ مايو الماضي.