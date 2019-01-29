النائب العام الفنزويلي يطالب المحكمة العليا بمنع غوايدو من المغادرة وحجب حساباته المصرفية

وقال النائب العام في كلمة له بثها تلفزيون "telesurtv"، إن خوان غوايدو هو المسؤول عن الأحداث التي وقعت في فنزويلا منذ 22 يناير والتي "أضرت بسلام الجمهورية والاقتصاد والتراث الوطني".
وأضاف "تم اتخاذ قرار بإجراء تحقيق أولي ضد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو".
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته، كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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