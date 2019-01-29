الخارجية الإيرانية تستنكر الحكم المؤبد على زعيم المعارضة في البحرين

استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، عبر قناته في تطبيق "تلغرام" الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة في البحرين، شيخ علي سلمان، واثنين من المعارضين البحرينيين.

طهران — سبوتنيك. وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما سماه "بصمت المجتمع الدولي حيال إجراءات الحكومة البحرينية غير الإنسانية".

وأشار إلى موقف الولايات المتحدة ووصفه بالمنافق وقال "الولايات المتحدة مع بيع السلاح والتجهيزات العسكرية والدعم السياسي لحكومة البحرين، تعطي الضوء الأخضر لقمع المعارضين".

وأوصت الخارجية الإيرانية السلطات البحرينية "بعدم الاعتماد الكامل على الأجانب والمشاركة في التحالفات المهزومة وشراء الأمن من الخارج" وطلبت من المنامة "ترك السياسة الأمنية والبوليسية وبدلا من ذلك اللجوء إلى الحوار الحقيقي مع المعارضين لحل أزمتها الداخلية والرد على المطالب الشعبية ووقف إجراءاتها القمعية وصدور الأحكام الظالمة بحق المعارضين".

هذا وتتهم المنامة، طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية والبلدين لا يجمعهما علاقات دبلوماسية منذ أن أعلنت السعودية قطع علاقاتها مع طهران، بسبب اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد في عام 2016.