الخارجية الإيرانية تستنكر الحكم المؤبد على زعيم المعارضة في البحرين

طهران — سبوتنيك. وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما سماه "بصمت المجتمع الدولي حيال إجراءات الحكومة البحرينية غير الإنسانية".
وأوصت الخارجية الإيرانية السلطات البحرينية "بعدم الاعتماد الكامل على الأجانب والمشاركة في التحالفات المهزومة وشراء الأمن من الخارج" وطلبت من المنامة "ترك السياسة الأمنية والبوليسية وبدلا من ذلك اللجوء إلى الحوار الحقيقي مع المعارضين لحل أزمتها الداخلية والرد على المطالب الشعبية ووقف إجراءاتها القمعية وصدور الأحكام الظالمة بحق المعارضين".
هذا وتتهم المنامة، طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية والبلدين لا يجمعهما علاقات دبلوماسية منذ أن أعلنت السعودية قطع علاقاتها مع طهران، بسبب اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد في عام 2016.
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