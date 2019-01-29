انفجار قنبلتين شرقي إيران

وقع انفجارين في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران... 10 قتلى في انفجار بمبنى سكني في مشهد

ونقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مركز للشرطة.

كما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي، قوله إن انفجارين بقنبلتين صوتيتين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد.

وأضاف: "وقع انفجارين بقنبلتين صوتيتين أسفر عن وقوع 4 جرحى حالتهم مستقرة".