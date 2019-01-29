غوايدو: ماكرون يدعم الحرية والديمقراطية في فنزويلا

أعرب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "دعمه للحرية والديمقراطية في فنزويلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال غوايدو، قبيل دخوله للبرلمان، بحسب إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية اليوم الثلاثاء "ماكرون تابع الوضع في فنزويلا عن كثب، هو يهتم جدا بقضايا الديمقراطية والحرية، ليس فقط في فنزويلا بل في كل العالم".

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins السلطات الأمريكية تمنح غوايدو حق التصرف في الأموال الفنزويلية

وتابع غوايدو "أعتقد بأن فرنسا تدعم القضية الفنزويلية بشكل كبير".

وأضاف رئيس البرلمان الفنزويلي "أشكر الرئيس ماكرون على دعمه للدستور وللنضال من أجل الحرية والديمقراطية في فنزويلا".

وقال غوايدو "ما يحدث في فنزويلا هو نتيجة تضحيات عديدة وجهود ومطالبات"، مضيفا "لقد رفضنا نتائج انتخابات 20 مايو/ أيار الماضي واستطعنا، أن نجعل الجميع يعترف بدستورنا وبالقضية الفنزويلية الديمقراطية".

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن رئيس البرلمان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو متهما إياه باللاشرعية.

وأعطت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا مهلة 8 أيام للرئيس مادورو لكي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

من جهته هدد الرئيس ماكرون بالاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد في حال لم يحترم مادورو هذه المهلة.