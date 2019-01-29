نتنياهو: إيران تشن هجمات يومية ضد إسرائيل وتهددنا بالصواريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تشن هجمات يومية على إسرائيل، مضيفا "نحن نصد تلك الهجمات".

وأضاف، اليوم الثلاثاء، "إيران تهددنا بطرق كثيرة وخلال الـ24 ساعة الماضية، أطلقت تهديدات بتدميرنا من خلال إطلاق صواريخ تضرب مدننا".

وتابع، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، "لا نتجاهل هذه التهديدات، لكنها لا تؤثر علينا لأننا نعلم قوتنا في الدفاع وفي الهجوم".

إيران تشن يوميا هجمات سايبرية على إسرائيل ونحن نصدها.



إيران تهددنا بطرق كثيرة وخلال ال24 ساعة الماضية إنها أطلقت تهديدات بتدميرنا من خلال إطلاق صواريخ تضرب مدننا.



لا نتجاهل هذه التهديدات ولكنها لا تؤثر علينا لأننا نعلم ماذا هي قوتنا في الدفاع وفي الهجوم. pic.twitter.com/pQHYUdz3wp — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 29, 2019

وكتب في تدوينة أخرى "إن أهم شيء هو أن كل دولة قد تتعرض لهجمة سيبرانية وكل دولة تحتاج للدمج بين جهود وطنية في حماية السايبر وبين صناعات دفاعية سيبرانية قوية"، مضيفا، "أعتقد أن إسرائيل تمتلك ذلك بشكل يتفوق على جميع الدول الأخرى".

إن أهم شيء هو بأن كل دولة قد تتعرض لهجمة سايبرية وكل دولة تحتاج للدمج بين بذلجهود وطنية في حماية السايبر وبين صناعات دفاعية سايبرية قوية. أعتقد أن إسرائيل تمتلك ذلك بشكل يتفوق على جميع الدول الأخرى. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 29, 2019

وتشهد الآونة الأخيرة حربا كلامية بين إسرائيل وإيران بشأن سوريا يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية مفتوحة.

وأوضح موقع معهد السلام الأمريكي (يو إس آي بي)، أن إسرائيل نفذت منذ عام 2013 أكثر من 100 ضربة جوية ضد القوات الإيرانية وحلفائها في سوريا، شملت الهجوم على مطار التيفور العسكري، التي تلاها إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16".