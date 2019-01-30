الرئيس الفنزويلي لـ"سبوتنيك": لا يوجد حتى الآن قرار باعتقال غوايدو

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أمر باعتقال رئيس المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو.

كاراكاس- سبوتنيك. وقال مادورو لوكالة "سبوتنيك": "بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن. دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج. لن نتسرع وسننتظر".

© AP Photo / Fernando Llano محكمة فنزويلا العليا تجمد جميع أرصدة وحسابات غوايدو في البلاد

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه يجري الترويج للانقلاب، وهذا انتهاك للدستور. سيكون على المدعي العام أن يتصرف، وقد بدأ بالفعل في التصرف، وعلى المحكمة العليا أن تتصرف، وهي تتصرف الآن. وما سيقرره مكتب المدعي العام والمحكمة، سيتم تنفيذه بالنظام القانوني الفنزويلي".

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن رئيس البرلمان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو متهما إياه باللاشرعية.

هذا وقد أعطت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا مهلة 8 أيام للرئيس مادورو لكي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، من جهته هدد الرئيس ماكرون بالاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد في حال لم يحترم مادورو هذه المهلة.