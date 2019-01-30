الرئيس الفنزويلي لـ"سبوتنيك": لا يوجد حتى الآن قرار باعتقال غوايدو

كاراكاس- سبوتنيك. وقال مادورو لوكالة "سبوتنيك": "بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن. دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج. لن نتسرع وسننتظر".
وتعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن رئيس البرلمان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو متهما إياه باللاشرعية.
هذا وقد أعطت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا مهلة 8 أيام للرئيس مادورو لكي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، من جهته هدد الرئيس ماكرون بالاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد في حال لم يحترم مادورو هذه المهلة.
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