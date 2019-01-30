الرئيس الفنزويلي: لا توجد مخاطر على روسيا من التعامل مع فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى أي مخاطر على روسيا فيما يتعلق بالتعاون مع فنزويلا بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة "بي دي في اس أي".

كاراكاس — سبوتنيك. وقال الرئيس الفنزويلي لوكالة "سبوتنيك": "لا [مخاطر]، ولأن روسيا دولة مستقلة ذات سيادة، فإن الشركات الروسية قوية للغاية في العالم، ولديها الكادر الوظيفي الهندسي، والتمويل والخدمات اللوجستية".

© AP Photo / Fernando Llano محكمة فنزويلا العليا تجمد جميع أرصدة وحسابات غوايدو في البلاد

وأضاف أن: ""بي دي في إس أي" مؤسسة في دولة ذات سيادة، وبما أننا بلدان مستقلان، نقوم بأعمالنا نستثمر وننفذ مشاريع كبيرة لإنتاج النفط، ويحمي الأعمال بين روسيا وفنزويلا في مجال النفط والغاز الحجز المسبق".

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.