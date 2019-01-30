مادورو لـ"سبوتنيك": فنزويلا تقابل المساعدة الروسية دائما بكل امتنان

كاراكاس — سبوتنيك. وقال الرئيس الفنزويلي لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس فلاديمير بوتين، يقدم لنا دائما المساعدة من روسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن نقبلها بكل امتنان. ما طلبته من الرئيس بوتين هو الحفاظ على استمرارية الاتصالات، والحصول على كل الدعم على المستوى الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة والدفاع عن حقيقة فنزويلا دوليا".

© REUTERS / Marco Bello الرئيس الفنزويلي: لا توجد مخاطر على روسيا من التعامل مع فنزويلا

وأضاف مادورو: "فيما يتعلق بالتعاون العسكري، لدينا معدات روسية على أعلى مستوى، في فنزويلا أنظمة الأسلحة الأكثر تطورا، ويتم نشرها بشكل جيد، كل موظفينا يعملون، وقد تم تدريبهم في روسيا. لدينا علاقات جيدة جدا مع بوتين من حيث التعاون العسكري".

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.