مادورو لـ"سبوتنيك": بولتون لم يسمح بإجراء اتصالات بيني وبين ترامب

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، لم يسمح بإجراء اتصالات بين إدارة دونالد ترامب وحكومة فنزويلا.

كاراكاس — سبوتنيك. وقال الرئيس الفنزويلي لوكالة "سبوتنيك": "كل هذه السنوات كنت أحاول، وعلى المستوى الشخصي، بعثت برسائل وصلت إلى ترامب علانية، من خلال وسائل الإعلام، لكي يتم التواصل مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفا "بالاحترام، والحوار يجب أن يتم كل شئ، على الرغم من الاختلافات السياسية والثقافية والإيديولوجية، وبغض النظر عن الخصائص الوطنية المختلفة بين دونالد ترامب ونيكولاس مادورو".

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ومع ذلك، وعلى حد تعبير الرئيس الفنزويلي "[مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون] بولتون، منع ترامب من بدء الحوار".

وأكد مادورو على أن لديه معلومات بأن بولتون منع ترامب.

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.