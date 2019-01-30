مادورو يكشف لـ"سبوتنيك" الهدف الرئيسي لأمريكا في فنزويلا

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في فنزويلا هو الحصول على النفط والموارد الأخرى.

© REUTERS / HANDOUT مادورو مستعد للقاء ترامب على الملأ في الولايات المتحدة

وقال مادورو لوكالة " سبوتنيك ": "هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي هو الحصول على النفط الفنزويلي، لأن لدينا أكبر احتياطي من النفط المعتمد في العالم، ونعتمد ما سيكون أكبر احتياطي من الذهب في العالم، ولدينا رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ولدينا احتياطيات كبيرة من الماس، واحتياطيات ضخمة من مياه الشرب، والألمنيوم، والحديد، والكولتان".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أما السبب الثاني هو إنهاء هذه الروح روحيا وثقافيا وسياسيا، والتحرك بدون أي مقاومة لاستعمار جديد في دول أمريكا اللاتينية".

وبحسب مادورو، فإن الولايات المتحدة تعتبر أمريكا اللاتينية "الفناء الخلفي" لها. "ونحن نقول إننا لسنا الفناء الخلفي لأي شخص، نحن جمهوريات مستقلة".