مادورو لـ"سبوتنيك": جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة القانونية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة القانونية.

كاراكاس — سبوتنيك. وقال الرئيس الفنزويلي: "أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة البوليفارية درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا".

© Sputnik . Sergey Guneev مادورو لـ"سبوتنيك": فنزويلا تقابل المساعدة الروسية دائما بكل امتنان

وأضاف قائلا إن "هناك عدة أسباب، السبب الرئيسي هو الحصول على النفط الفنزويلي، لأن لدينا أكبر احتياطي من النفط المعتمد في العالم، ونعتمد ما سيكون أكبر احتياطي من الذهب في العالم، ولدينا رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ولدينا احتياطيات كبيرة من الماس، واحتياطيات ضخمة من مياه الشرب، والألمنيوم، والحديد، والكولتان".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أما السبب الثاني هو إنهاء هذه الروح روحيا وثقافيا وسياسيا، والتحرك بدون أي مقاومة لاستعمار جديد في دول أمريكا اللاتينية".

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تصاعدت مع اندلاع المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".