مادورو مغردا: "حلم ترامب تحويل فنزويلا إلى فيتنام في أمريكا اللاتينية"

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تسعى إلى تحويل فنزويلا إلى فيتنام في أمريكا اللاتينية.

وجاء تصريح مادورو من خلال تغريدة على صفحته في "تويتر"، وقال فيها: "أيها الأمريكيون أطلب مساعدتكم لمنع تدخل إدارة وحكومة الرئيس دونالد ترامب في شؤوننا والذي يعتزم أن يحول فنزويلا إلى فيتنام في أمريكا اللاتينية".

Pueblo de los #EEUU, pido su apoyo para rechazar la injerencia del gobierno de Donald Trump que pretende hacer de Mi Patria un Vietnam en América Latina. ¡No Se Lo Permitas! ➡️https://t.co/tMRcVpgw9Y — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 30, 2019

وأضاف متوجها إلى الشعب الأمريكي قائلا: "لا تدعوا ترامب يفعل ذلك".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.