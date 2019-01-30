ألمانيا تعترف بالاعتماد على الغاز الروسي

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا وستكبر هذه بشكل ملحوظ بعد إنشاء مشروعي التيار الشمالي - 2 والتيار التركي.

ولا تستطيع أوروبا الاستغناء عن الغاز الطبيعي الروسي ، وسوف تنمو متطلبات الوقود باستمرار، ولن تكون دول الاتحاد الأوروبي قادرة على تلبية هذه المتطلبات دون مساعدة موسكو، وفق الصحيفة الألمانية " Die Weit ".

كما ذكرت الصحيفة أن ألمانيا ستتخلى عن استخدام الفحم في المستقبل، بحسب ما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس.

حيث أكدت: "في حال تخلينا عن الفحم والطاقة النووية، فعلينا أن نكون صريحين بأننا سنحتاج إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي".

تجدر الإشارة إلى أن بناء خطوط أنابيب الغاز يحقق ربحا كبيرا لألمانيا وجيرانها في الاتحاد الأوروبي فالوقود الروسي أرخص من منافسيها.

من هنا أشار المراقبون الاقتصاديون، أن المشكلة الوحيدة في تحقيق مشاريع الغاز، هو محاولة الولايات المتحدة في إعاقة بناء الخطوط، حيث أهداف واشنطن في هذه الحالة، بسيطة ومباشرة، فيحاول ترامب بيع الغاز المسال لأوروبا بأسعار عالية.

والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن المقرر بناءه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.